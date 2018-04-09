Мы покажем вам 20 фотографий, на которых дети спят в крайне неожиданных местах.

Маленькие дети невероятно активные и подвижные, не зря про них написали песенку "В каждом маленьком ребенке: и в мальчишке, и в девчонке есть по 200 грамм взрывчатки или даже полкило". Это не потому, что они очень хотят досадить родителям или им нравится, когда их ругают. Просто это один их способов познания окружающего мира. Но у такой активности есть и обратная сторона медали — практически отсутствие возможности противостоять усталости. Уставший ребенок при первой же возможности ляжет спать. При этом совершенно неважно, будет ли готова кровать и так далее. Сегодня мы покажем вам 20 фотографий, на которых дети спят в крайне неожиданных местах.