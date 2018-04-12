Милые снимки, глядя на которые понимаешь, что быль родителем означает быть счастливым человеком.

С появлением ребенка в семье жизнь родителей переворачивается с ног на голову. Если раньше можно было думать в первую очередь о себе, выполнять свои желания, концентрироваться на карьере и так далее, то после того, как малыш появляется в доме, приоритеты резко меняются. Получая гордое звание "родитель", человек мгновенно понимает, что вопрос о том, кто в доме хозяин больше не стоит. И мама, и папа стараются в первую очередь ради своего любимого малыша, но при этом дети — это не только тяжелый труд и сплошные обязанности, это еще и куча положительных эмоций. Именно поэтому мы собрали для вас нашу сегодняшнюю подборку милых снимков, глядя на которые понимаешь, что быль родителем означает быть счастливым человеком.