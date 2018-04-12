Забавные снимки макак из парка Джигокудани, которые обожают купаться в термальных источниках.

Забавные снимки макак из парка Джигокудани, которые обожают купаться в термальных источниках. Японский парк Джигокудани (Jigokudani Monkey Park) известен термальными источниками, в которых купаются японские снежные обезьяны. Территория парка окружена холодными враждебными лесами, треть сезона земля покрыта снегом, поэтому практически все время макаки проводят нежась в природном спа-салоне. В группе обезьян строгая иерархия – дети перенимают статус матери. Только обезьяны с высшим статусом могут купаться в источнике. Вечером разомлевшие обезьяны убираются обратно под защиту леса. Эти приматы – самые холодоустойчивые на Земле. Они способны выживать при температуре ниже -15°C.