Фотографировать своего питомца унылое занятие.
Эти фотки никому не интересны, даже самому вашему питомцу. Если только вам не удалось поймать удачный момент и сфотографировать свою собаку с нетипичного ракурса.
Эти фотки никому не интересны, даже самому вашему питомцу. Если только вам не удалось поймать удачный момент и сфотографировать свою собаку с нетипичного ракурса.
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