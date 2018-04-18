Убойная подборка с необычными и смешными дорожными знаками, которые "вынесут" вам мозг.

Убойная подборка с необычными и смешными дорожными знаками, которые "вынесут" вам мозг. Дорожные знаки – неотъемлемая часть дорожного движения. Каждый автомобилист должен хорошо выучить все знаки и разбираться в них досконально. Но иногда встречаются очень неожиданные дорожные знаки, о которых большинство даже не слышало. Многие из них довольно таки забавные и вызывают неподдельный смех у наблюдателя. Предлагаем насладиться фантазией тех, кто эти знаки устанавливал. Приятного просмотра!