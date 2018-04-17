Смотря на эти снимки сомневаешься, все ли в порядке с людьми на них.

Смотря на эти снимки сомневаешься, все ли в порядке с людьми на них. Как же это здорово, носить в себе новую жизнь! Ждать момента, когда он увидит свет, подрастет и начнет понимать мир. А пока этого не случилось, будущие мамы наслаждаются моментом и создают забавные и очень трогательные альбомы. А в этом материалы мы собрали фотографии, которые не совсем вписываются в контекст "милый и трогательный". Дать им какое-то определение будет крайне сложно, но однозначно можно сказать, что это снимки одни из самых странных из серии "будущие родители".