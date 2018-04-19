Давайте все вместе наслаждаться веселыми открытками и поднимать себе настроение.

Нельзя сравнивать противоположности. На то они и абсолютно разные, чтобы не было смысла искать в них схожесть. Просто противоположности зачастую тянутся друг к другу. В общем, ты уже наверняка понял, что я про мужчин и женщин. Хоть они и чрезвычайно сильно отличаются, но очень скучают, если рядом нет кого-то противоположного пола. Конечно, сегодняшняя подборка открыток больше касается мужчин и посвящена им, но женщинам также будет интересно ее просмотреть, потому что, затевая разговор о мужчинах, рано или поздно ты перейдешь и на противоположный пол. Поэтому давайте все вместе наслаждаться веселыми открытками и поднимать себе настроение.