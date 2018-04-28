Безумие в чистом виде или 25 нелепых свадебных фотографий, глядя на которые вам тут же перехочется жениться.

Одна из самых беспощадных вещей, которая есть в Украине это свадьба. Что же в ней такого беспощадного, спросите вы? Да хотя бы чего стоят «шедевры» криворуких фотографов и гуру фотошопа, которые неустанно удивляют гениальными идеями и задумками в сфере свадебной фотографии. Мало им знаменитой «невесты на ладошке», над которой смеётся весь мир, так они пошли дальше и придумали ещё полсотни нелепых ракурсов с участием жениха, невесты и присутствующих гостей. Сообщество "True Russsian Wedding" занимается тем, что собирает эти шедевральные снимки, а мы в свою очередь, предлагаем вам посмеяться, ужаснуться и никогда не делать подобные фотографии.