Выпускной вечер венчает все надежды и мечты любого подростка.

Выпускной вечер венчает все надежды и мечты любого подростка. К этому событию обычно готовятся если не месяцы, то несколько недель точно — ищут идеальное платье или костюм. Но иногда, как только получаешь в руки фотографии с выпускного вечера, становится понятно, что все эти усилия не окупились. Конечно, некоторые неудачи можно приписать фотографу или друзьям, любящим фотобомбить. Но и провалы по стилю никто не отменял. А у вас были неудачные фотографии с выпускного?