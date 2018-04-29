Прошли те времена, когда свадьба "пела и плясала", а фотограф, подобно тени, старался быть незаметным и просто сопровождал молодых повсюду.

Прошли те времена, когда свадьба «пела и плясала», а фотограф, подобно тени, старался быть незаметным и просто сопровождал молодых повсюду. Искусно выхваченные кадры и сегодня не редкость, но на ряду с ними присутствует в свадебных альбомах также креатив иного рода. Освоившие искусство фотошопа свадебные фотографы порой удивляют полетом фантазии. Глядя на очередной «шедевр», можно подумать, что цель у них одна — удивить, ошарашить и придумать что-нибудь новенькое, но только в обязательном порядке шокирующее. Благо, материала для работы — хоть отбавляй. В итоге креатива — море, ведь когда фотошоп рулит, здравый смысл предпочитает не высовываться.