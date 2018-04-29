Парень просто заснул на работе, а интернет тут же нафотошопил ему приключений.

Спать на работе это не только приятно (ты спишь, а тебе за это ещё и платят), но ещё и опасно. Дело даже не в лютом боссе, который непременно наорёт на тебя, а в твоих коллегах, которые могут сфотографировать тебя и выложить фото в интернет. Так и получилось с парнем, известным в интернете как TheOrangeDuke, чьё спящее фото было опубликовано в интернете, с просьбой сделать с ним что-нибудь смешное. Парень попал под жесточайший фотошопный огонь и пользователи наделали с ним огромное количество смешных фотожаб, на лучшие из которых мы предлагаем вам взглянуть далее.