Наши питомцы, как и мы, могут быть засранцами.

Наши питомцы, как и мы, могут быть засранцами. Собаки немного неуклюжие, озорные и часто мотивированны жадностью. Они будут разрывать подушки для дивана только потому, что это весело. У них нет никакой злобы, и они действительно любят вас, просто иногда они идиоты. Кошки, например, это совсем другое. Иногда, кажется, что они точно знают, что делают, и они получают своеобразное удовольствие, видя то, как вы кричите, сожалея о том, что они сделали. Они холодные, расчетливые задницы, и они не стесняются этого!