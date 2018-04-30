Не стоит сбрасывать женщин со счетов: они легко могут удивить и оригинально справиться с любой задачкой.

Фразу "женщины — слабый пол" хоть раз в жизни слышал каждый. Но далеко не все разделяют это убеждение. Например, писательница и исследователь Анджела Сэйни в своей книге доказывает: женщины сильнее и совершеннее мужчин. И иммунная система у девушек сильнее, и травмы на них быстрее заживают. Да и с умом у них все в порядке: например, американской писательнице и журналистке Мэри Савант принадлежит рекорд IQ по версии "Книги рекордов Гиннесса". Так что не стоит сбрасывать женщин со счетов: они легко могут удивить и оригинально справиться с любой задачкой. Мы собрали дам, которых трудно застать врасплох. У них есть свое видение любой ситуации, и они точно знают, как лучше поступить.