У животных тоже есть характер данный им от природы, точно также как и у людей.

У животных тоже есть характер данный им от природы, точно также как и у людей. Именно поэтому некоторые из них боятся картофеля на полу, а другие запросто могут играть с пылесосом. А ещё существует такая категория животных, которым плевать абсолютно на всё. Вот буквально. Такой засранец может гулять на улице лёжа, т.е. его совсем не смущает, что хозяин за поводок волочит его по земле, они не бояться приходить к людям и купаться в их бассейнах или гулять среди крокодилов. Сегодня эта подборка рассмешит и поднимает вам настроение при помощи как раз таких животных без принципов, которым плевать абсолютно на всё. Буквально.