Коллекция веселых кадров, которые поднимут вам настроение!

Сейчас многие из нас пользуются Google картами, ведь они помогают нам не заблудиться и добраться до нужного места. Художник из США по имени Кайл Уильямс — большой поклонник снимков, сделанных сервисом Google Street View. Как-то раз, просматривая Google Maps, он наткнулся на фотографию женщины на пляже, у которой ноги росли прямо из груди. Уильямса невероятно позабавило это фото, и он начал бороздить просторы сервиса Google Maps в поисках таких же курьезных снимков. Так у него собралась целая коллекция веселых необычных кадров. Предлагаем вам взглянуть на результаты его поисков.