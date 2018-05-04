Женщины, — живые люди, и то, что они делают, не всегда вписывается в узкие эстетические рамки мужского представления о них.

Некоторые молодые парни считают, что девушки — неземные создания, которые питаются воздухом и испражняются радугой. Разумеется, это не так... Женщины, — живые люди, и то, что они делают, не всегда вписывается в узкие эстетические рамки мужского представления о них. Это стыдные вещи, которые делает 99 % девушек. Что в них постыдного? Собственно, ничего. Просто ни одна дама не признается в том, что она это делает. Если ты предъявишь ей этот список, она будет яростно отнекиваться и говорить, что она не такая. Ну что же, проверим?