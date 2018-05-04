Перед вами наглядный пример того, как не стоит использовать фотошоп.
Перед вами наглядный пример того, как не стоит использовать фотошоп. Только взгляните на то, какие безумные изображения были созданы с его помощью.
Перед вами наглядный пример того, как не стоит использовать фотошоп. Только взгляните на то, какие безумные изображения были созданы с его помощью.
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