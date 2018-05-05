Позитивные фотографии самоедских лаек, в которых невозможно не влюбиться.

Позитивные фотографии самоедских лаек, в которых невозможно не влюбиться. Все собаки по-своему прекрасны, и у каждой породы есть свои неповторимые особенности. Тут каждый выбирает друга по себе в зависимости от вкусов и потребностей. Кто-то фанатеет от фотогеничных хаски, кто-то мечтает о верном друге, чтобы как в "Хатико", а для кого-то лучше нет собаки, чем дворняга. Сегодня у нас на повестке дня самоедские лайки. Пушистые и белые, словно облака, иногда похожие на белых медвежат, они просто очаровательны. После этих фотографий от счастливых владельцев самоедов, вы влюбитесь без памяти в эту породу. Но помните, что собака это всё равно огромная ответственность.