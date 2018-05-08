Из-за напряжения лица спортсменов выглядят крайне забавно.

Фигурное катание — это в первую очередь предельное напряжение и постоянная работа над собой. Особенно это касается олимпийских фигуристов, которые состязаются с серьезными конкурентами. Каждый и этих спортсменов вложил все свои силы, старания и время, чтобы добиться определенного уровня, который и демонстрирует на суд жюри. Но есть и обратная сторона у подобных выступлений. А именно, фотографии, которые иногда делают во время сложных акробатических приемов. Из-за напряжения лица спортсменов выглядят крайне забавно. Да, мы понимаем, что это очень сложно и смеяться тут не над чем, но вы только посмотрите на них. Уверяем, ваше настроение поднимется до небес.