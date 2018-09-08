Прикольные селфи для хорошего настроения.
Если вам уже надоели однообразные автопортреты людей, то самое время взглянуть на очаровательные и смешные снимки животных. Перед вами лучшие селфи, которые сделали братья наши меньшие.
Если вам уже надоели однообразные автопортреты людей, то самое время взглянуть на очаровательные и смешные снимки животных. Перед вами лучшие селфи, которые сделали братья наши меньшие.
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