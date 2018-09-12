Курьезы https://telegraf.com.ua/kurezy/4475999-nachni-den-s-pozitiva-utrennie-anekdotyi-12-sentyabrya.html
Начни день с позитива: утренние анекдоты 12 сентября
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05:52 Сегодня Телеграф
Утро нужно начинать не только с правильной ноги, но и с правильных слов!
Следить стараюсь за фигурой,
чуть отвлекусь — она жуёт!
— Симочка, можно вас на минутку спросить?
С чего это ви носите обручальное кольцо не на той руке?
— Смешно сказать! Я таки вышла замуж не за того человека.
Женские состояния:
— хорошо
— плохо
— вино
— обрежу волосы.
Счастье - это когда у тебя среди друзей есть медик,
мент, юрист и киллер.
Закончи день ярко и весело: вечерние анекдоты 11 сентября
Жену депутата спрашивают:
- Почему вы хотите развестись с мужем?
- Он только и делает, что стоит у кровати
и рассказывает, как мне будет хорошо.
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