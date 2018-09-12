День Независимости Украины

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Начни день с позитива: утренние анекдоты 12 сентября

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Анекдоты 12 сентября
05:52 Сегодня Телеграф

Утро нужно начинать не только с правильной ноги, но и с правильных слов!

Следить стараюсь за фигурой,
чуть отвлекусь — она жуёт!

— Симочка, можно вас на минутку спросить?
С чего это ви носите обручальное кольцо не на той  руке?
— Смешно сказать! Я таки вышла замуж не за того человека. 

Женские состояния:
— хорошо
— плохо 
— вино 
— обрежу волосы. 

Счастье - это когда у тебя среди друзей есть медик,
мент, юрист и киллер.

Закончи день ярко и весело: вечерние анекдоты 11 сентября

Жену депутата спрашивают:
- Почему вы хотите развестись с мужем?
- Он только и делает, что стоит у кровати
и рассказывает, как мне будет хорошо.

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