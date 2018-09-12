Начни день с позитива: утренние анекдоты 12 сентября

Следить стараюсь за фигурой,

чуть отвлекусь — она жуёт!

— Симочка, можно вас на минутку спросить?

С чего это ви носите обручальное кольцо не на той руке?

— Смешно сказать! Я таки вышла замуж не за того человека.

Женские состояния:

— хорошо

— плохо

— вино

— обрежу волосы.

Счастье - это когда у тебя среди друзей есть медик,

мент, юрист и киллер.

Жену депутата спрашивают:

- Почему вы хотите развестись с мужем?

- Он только и делает, что стоит у кровати

и рассказывает, как мне будет хорошо.