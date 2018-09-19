Курьез на свадьбе: медведь был против брака возлюбленных (Фото)

Медведь на свадебных фотографиях американской пары собрал тысячи комментариев и репостов в соцсети Reddit. Эллисон и Тейбор решили устроить фотосессию в зоопарке штата Миннесота, США. На одном из снимков влюбленные держатся за руки перед вольером, где находится хищник.

На каждом из снимков у животного меняется выражение морды. Большинству пользователей показалось, что медведь похож на отвергнутого влюбленного.

"Он выглядит как тот самый парень, который тайно влюблен в невесту и теперь окончательно потерял надежду", "Показалось, будто он ждал момента, когда зададут вопрос, есть ли препятствия для союза, но затем понял, что в наши дни о таком уже не спрашивают", "Говорите сейчас или храните тайну навеки. Медведь: "Неееееееееет", "Прикольно, это самый забавный свадебный снимок", – пишут пользователи сети в комментариях.