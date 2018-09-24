Подборка фото, где хипстеры делают очередной кадр для своей соцстраницы.

Подборка фото, где хипстеры делают очередной кадр для своей соцстраницы. Если вы не знаете, как выглядит хипстер, то это можно легко исправить! Достаточно только отправиться в ближайший кафетерий или ресторан, и вы сразу узнаете этих любителей докладывать о каждом своём шаге в соцсетях, выворачивающихся наружу, лишь бы выложить в Instagram свой очередной "фотошедевр"! А кто сомневается может посмотреть викторину "Чем отличаются хипстеры от бомжей" от Макс Блэк из "Две девицы на мели". Еда является отличной приманкой для того, чтобы узнать, как выглядят представители этой субкультуры! Видите человека, фотографирующего свою еду, прежде чем приступить к трапезе? Это точно хипстер — тот, чьи мотивы поведения сложно понять обычному человеку!