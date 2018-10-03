Курьезная ситуация со свинкой на службе полицейских.

Курьезная ситуация со свинкой на службе полицейских. Служба полицейских и опасна, и трудна, а ещё порой странна и необычна. Например, стражам порядка из города Клируотер (штат Флорида, США) кто-то буквально подложил свинью. Нет, конечно, копы уже получали разнообразные звонки о пропавших домашних животных, в основном, собаках, но тут попался случай, выходящий из ряда вон. Люди нашли чужую свинью у себя в гараже. И, не зная, как поступать в этой ситуации, позвонили в полицейское управление, где им ответила офицер Бриттани Берг.