Подборка ярких примеров того, что гравитация подобна женщине, - делает все, что хочет.

Подборка ярких примеров того, что гравитация подобна женщине, - делает все, что хочет. Не нужно быть профессором физики, чтобы знать про закон всемирного тяготения Ньютона, который гласит: "Любые два тела во вселенной притягивают друг друга с силой, которая прямо пропорциональна произведению их масс и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними". Даже если всё это звучит, как тарабарщина, мы все понимаем общий принцип работы гравитации — особенно когда мы видим нечто, что, кажется, противоречит этому закону. В этой коллекции вы увидите фотографии с людьми, животными или предметами, для которых, похоже, гравитации не существует, и которые живут по собственным законам физики. Конечно же, каждой из этих фотографий можно дать простое объяснение или научное обоснование, однако это не сделает их менее смешными и интересными!