Грубые нарушения техники безопасности, опасные увлечения в жизни и откровенные глупости, которые делают люди.

Как известно, шуточную Премию Дарвина присваивают людям, которые благодаря собственной глупости вычеркнули свои гены из общечеловеческого генофонда - то есть, лишились возможности продолжить свой род. Людей из этой фотоподборки можно назвать достойными номинантами на получение премии Дарвина, ведь если что-то пошло бы не так, для них всё завершилось бы очень плачевно. Грубые нарушения техники безопасности, опасные увлечения в жизни и откровенные глупости, которые делают люди.