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Собаки этой породы доказали, что они очень смешные и позитивные

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Собаки этой породы доказали, что они очень смешные и позитивные
14:44 Чт, 22 Ноябрь 2018 Телеграф

Эти забавные собаки породы боксеры доказали, что они самые смешные и милые животные.

Все собаки очень милые и забавные. Но боксёры выделяются среди них своим взрывным характером, непоседливостью и некоторыми странностями, которые присущи только этой породе и вот доказательства.

"Покажи мне, кто тебя обидел"

"Наш маленький боксёр с детства любил лежать на нашем взрослом боксере"

Владельцы Ганнибала отправились в отпуск без него и оставили его в собачьем отеле. Это то, как он приветствовал их, когда они вернулись

"Как думаете, мне вернут деньги за сломанного боксёра?"

Когда уходишь с работы в пятницу

"Это то, что она делает там, где мелко"

"Соседская собака подходит к нашей задней двери и просто смотрит внутрь на мою собаку, когда хочет, чтобы она вышла поиграть"

"Собаке моего друга не нравится, когда она рано покидает собачий парк"

Этот боксёр изо всех сил наслаждается полем с ромашками

Сбой в системе

"Каждый раз мой боксёр встречает меня в гостиной в новой позе"

"Нет мама, мы не ели зубную пасту"

"Бубба не знает, что делать в машине, ведь там нет её кровати"

"Мой папа только что понял, как работает передняя камера. Это первый снимок, который он сделал"

"Нам нужно больше места"

"Боксёр моих родителей и его любимый мячик"

Он думает, что любые колени подходят для того, чтобы на них сидеть

В рот мне ноги!

Новый лучший друг

"Леонардо любит смотреть на рыбок"

"Я не думал, что умею смеяться так сильно, пока он не начал храпеть"

"Я попытался сделать милую фотографию моих обнимающихся собак, но вместо этого я захватил рождение сатаны"

Он не совсем уверен, что с ней делать

Как это произошло?

Этот пёс выглядит как итальянский мафиози

"Нашему боксёру вообще всё равно, где сидеть"

"Когда мужчина пришел к нам, чтобы рассказать, что наши собаки были на крыше, мы думали, что он пошутил... Он не пошутил"

Боксёры - это радость, веселье, простодушие и игривость в одном флаконе. Это преданные и верные собаки, которые очень любят своих хозяев. Они не агрессивны, но очень храбры и не доверяют посторонним, что делает их хорошими сторожами. 

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Собаки, Улыбка, Смех, Настроение, Юмор, Позитив, Боксеры, Курьезы.
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