Чудаки из Азии: забавные люди, которые поражают своей странностью

Приколы из Азии далеко не всегда так же понятны и смешны для жителей других регионов планеты. И это вполне естественно, ведь у каждого народа существуют какие-то свои отличительные традиции, особенности, нормы поведения. И, конечно же, понятия смешного также у всех различные. Нередко бывает так, что приезжие их других стран не понимают, что же смешного нашли местные жители в какой-либо ситуации, вроде нет ни одной причины для смеха. К слову сказать, Китай, Япония и Корея так же различаются между собой в качестве юмора и его тематиках.