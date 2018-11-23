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Воскресенье, 25.11.2018
Чудаки из Азии: забавные люди, которые поражают своей странностью
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Чудаки из Азии: забавные люди, которые поражают своей странностью

Приколы из Азии далеко не всегда так же понятны и смешны для жителей других регионов планеты. И это вполне естественно, ведь у каждого народа существуют какие-то свои отличительные традиции, особенности, нормы поведения. И, конечно же, понятия смешного также у всех различные. Нередко бывает так, что приезжие их других стран не понимают, что же смешного нашли местные жители в какой-либо ситуации, вроде нет ни одной причины для смеха. К слову сказать, Китай, Япония и Корея так же различаются между собой в качестве юмора и его тематиках.
Фото: pixabay.com
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Улыбка, Смех, Настроение, Азия, Юмор, Позитив, Курьезы.
02:08 Пт, 23 Ноябрь 2018 Телеграф
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