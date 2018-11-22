Эти парни смешно пародируют девушек из Instagram

Помимо еды и котов в Instagram - полное засилье шаблонных фотографий юных девушек. Сюжеты этих "высокохудожественных" снимков просты и унылы - "я у камина в пледе пью "мартини", "я на Бали", "я с подругами", "это мои вытянутые в шезлонге ноги", "это я в лифте" и т. п. Видимо, многим парням все это изрядно осточертело, и они решили чудесным образом потроллить дамочек.
Как я выныриваю из воды.
Люблю ленивое воскресное утро после длинной рабочей недели.
Естественная красота.
Уютный вечер у камина за бокалом вина.
Наслаждаюсь погожим деньком во дворе.
Я так люблю кексы! Будешь?
Я ответила ему "Да!"
Мне сегодня это было так нужно! #потомучтоязаслужилаэто
Только что проснулась.
Я люблю приключения!
Селфи из спортзала. Зря я что-ли в него хожу?
Замечательные выходные в горах с моими братьями и нашими #собачками.
Все должны знать, что я сейчас пью тыквенный кофе.
Принимаю ванну с пеной и моим новым любимым мороженым.
Сходили с девочками на педикюр.
Утром сначала кофе, потом все остальное.
Выбрались с девчонками в бар.
Красиво жить не запретишь.
"Они сфотографировали меня, когда я не ожидала".
Нельзя сходить в ванную, чтобы не сделать селфи.