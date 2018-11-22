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Эти парни смешно пародируют девушек из Instagram

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Эти парни смешно пародируют девушек из Instagram
16:45 Чт, 22 Ноябрь 2018 Телеграф Фото: Instagram

Веселая подборка приколов от парней, которые троллят девушек из Instagram.

Помимо еды и котов в Instagram - полное засилье шаблонных фотографий юных девушек. Сюжеты этих "высокохудожественных" снимков просты и унылы - "я у камина в пледе пью "мартини", "я на Бали", "я с подругами", "это мои вытянутые в шезлонге ноги", "это я в лифте" и т. п. Видимо, многим парням все это изрядно осточертело, и они решили чудесным образом потроллить дамочек.

Как я выныриваю из воды.

Люблю ленивое воскресное утро после длинной рабочей недели.

Естественная красота.

Уютный вечер у камина за бокалом вина.

Наслаждаюсь погожим деньком во дворе.

Я так люблю кексы! Будешь?

Я ответила ему "Да!"

Мне сегодня это было так нужно! #потомучтоязаслужилаэто

Только что проснулась.

Я люблю приключения!

Селфи из спортзала. Зря я что-ли в него хожу?

Замечательные выходные в горах с моими братьями и нашими #собачками.

Все должны знать, что я сейчас пью тыквенный кофе.

Принимаю ванну с пеной и моим новым любимым мороженым.

Сходили с девочками на педикюр.

Утром сначала кофе, потом все остальное.

Выбрались с девчонками в бар.

Красиво жить не запретишь.

"Они сфотографировали меня, когда я не ожидала".

Нельзя сходить в ванную, чтобы не сделать селфи.

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Девушки, Instagram, Смех, Настроение, Юмор, Курьез, Пародия, Веселье, Парни, Прикол.
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