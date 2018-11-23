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Воскресенье, 25.11.2018
Улыбка до ушей: как выглядит лень 80-го уровня
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Улыбка до ушей: как выглядит лень 80-го уровня

Человек - существо чаще всего ленивое, поэтому подобные сцены мы будем видеть постоянно. В то время как лень одних бывает слабой и почти незаметной, другие умудряются лениться настолько, что это доходит до абсурда. Полив дорожных знаков прямо с водительского места, выгул собак на гольф-каре, выключение света с помощью лазерной указки и кошки, использование товаров в оригинальной упаковке… Именно так выглядит лень 80-го уровня!
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09:58 Пт, 23 Ноябрь 2018 Телеграф
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