Смех да и только: забавная подборка детских перлов в записках

Когда ты маленький, мир кажется проще и почти нет преград, а ненужных правил не существует. Малыши искренне выражают свои чувства, и их логика кажется нам очень забавной - ведь мы давно отвыкли смотреть на мир так просто. При виде такого творчества хочется, чтобы ребенок подольше оставался маленьким.
1. Дети честно выполняют задания в школе.
2. Рассказывают нам новое о людях.
3. И о животных.
4. Учат нас налаживать отношения.
5. И очень добросовестно подходят даже к странным заданиям.
6. Он бык - она бычиха.
7. Отдых иногда хуже школы, и они отчаянно просят о помощи.
8. А кому-то очень скучно в деревне.
9. Но чтобы родители взяли на море, надо сделать себе документы.
10. Хотя отдых иногда бывает улетным!
11. Что потом отражается в сочинениях про лето.
12. Иногда бабушка делает лето незабываемым и сказочным.
13. А на досуге можно представить себя взрослым.
14. И сделать из рутинной работы фееричное произведение.
15. Они пытаются быть очень серьезными.
16. Но ведь всегда лучше искренне поговорить.
17. Все можно объяснить доходчиво.
18. Они заботятся о нас и стараются сгладить плохие новости.
19. А еще мы любим их за искренность и самостоятельность.
20. Но больше всего трогает их бескорыстная забота о ближних.