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Смех да и только: забавная подборка детских перлов в записках

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Смех да и только: забавная подборка детских перлов в записках
15:11 Пт, 23 Ноябрь 2018 Телеграф Фото: bigpicture.ru

Когда ты маленький, мир кажется проще и почти нет преград, а ненужных правил не существует.

Когда ты маленький, мир кажется проще и почти нет преград, а ненужных правил не существует. Малыши искренне выражают свои чувства, и их логика кажется нам очень забавной - ведь мы давно отвыкли смотреть на мир так просто. При виде такого творчества хочется, чтобы ребенок подольше оставался маленьким.

 

1. Дети честно выполняют задания в школе.

 

2. Рассказывают нам новое о людях.

 

3. И о животных.

 

4. Учат нас налаживать отношения.

 

5. И очень добросовестно подходят даже к странным заданиям.

 

6. Он бык - она бычиха.

 

7. Отдых иногда хуже школы, и они отчаянно просят о помощи.

 

8. А кому-то очень скучно в деревне.

 

9. Но чтобы родители взяли на море, надо сделать себе документы.

 

10. Хотя отдых иногда бывает улетным!

 

11. Что потом отражается в сочинениях про лето.

 

12. Иногда бабушка делает лето незабываемым и сказочным.

 

13. А на досуге можно представить себя взрослым.

 

14. И сделать из рутинной работы фееричное произведение.

 

15. Они пытаются быть очень серьезными.

 

16. Но ведь всегда лучше искренне поговорить.

 

17. Все можно объяснить доходчиво.

 

18. Они заботятся о нас и стараются сгладить плохие новости.

 

19. А еще мы любим их за искренность и самостоятельность.

 

20. Но больше всего трогает их бескорыстная забота о ближних.

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Смех, Юмор, Курьезы, Смешные картинки, Приколы, Детские перлы, Детские записки, Школьные записки.
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