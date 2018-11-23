Смех да и только: забавная подборка детских перлов в записках

Когда ты маленький, мир кажется проще и почти нет преград, а ненужных правил не существует.

Когда ты маленький, мир кажется проще и почти нет преград, а ненужных правил не существует. Малыши искренне выражают свои чувства, и их логика кажется нам очень забавной - ведь мы давно отвыкли смотреть на мир так просто. При виде такого творчества хочется, чтобы ребенок подольше оставался маленьким.

1. Дети честно выполняют задания в школе.

2. Рассказывают нам новое о людях.

3. И о животных.

4. Учат нас налаживать отношения.

5. И очень добросовестно подходят даже к странным заданиям.

6. Он бык - она бычиха.

7. Отдых иногда хуже школы, и они отчаянно просят о помощи.

8. А кому-то очень скучно в деревне.

9. Но чтобы родители взяли на море, надо сделать себе документы.

10. Хотя отдых иногда бывает улетным!

11. Что потом отражается в сочинениях про лето.

12. Иногда бабушка делает лето незабываемым и сказочным.

13. А на досуге можно представить себя взрослым.

14. И сделать из рутинной работы фееричное произведение.

15. Они пытаются быть очень серьезными.

16. Но ведь всегда лучше искренне поговорить.

17. Все можно объяснить доходчиво.

18. Они заботятся о нас и стараются сгладить плохие новости.

19. А еще мы любим их за искренность и самостоятельность.

20. Но больше всего трогает их бескорыстная забота о ближних.