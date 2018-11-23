Смешные комиксы о жизни, в которых многие узнают себя

Эти комиксы заставят вас улыбнуться.

Не замечали, что в каждом из нас как будто живут двое? Скажем так – разум и сердце, или как изображают в мультиках и комиксах – ангелочек и дьяволенок, порхающие над плечами. И этот дуализм порой приводит к нешуточной внутренней борьбе. Закажу-ка я порцию побольше в общепите ("нет, не делай этого, и так еле влезаешь в джинсы!"), напишу ему, что соскучилась ("нет, вы же расстались и он такой козёл!"), куплю-ка себе эту смешную шапочку с помпоном и плевать, что не мой стиль… В общем, вы меня поняли. Именно об этом рисует свои комиксы канадец Райан Херби. Он создает комиксы на разные темы, но самая популярная его серия – "Я и другой я".

У каждого из нас есть раздвоение личности в легкой степени, верно?

У меня обычно наоборот: дух силён, а вот тело не слушается…

Костюм у многих висит без дела месяцами и, когда приходит его время, он порой прям как тюремная роба.

А вас тоже мучает совесть после похода в фастфуд?

Ладно, после фастфуда, допустим, не мучает, но ведь явно покупаете лишнее на всех эти Ali и Wildberries?

Раз в неделю я вскакиваю, чтобы записать отличную идею, которая принесет мне богатство и любовь красавиц…

Честно, на мой взгляд, слушать чужие сны – самое невыносимое времяпровождение на свете.

Вся моя экономия обычно заканчивается колоссальным срывом.

Если бы могли заблаговременно давать себе советы из будущего. Ну или просто слушали голос разума.

Боже, видели бы вы меня, когда я в одних трусах двигаюсь под хиты 90-х!

У вас так же?

Узнали себя? Тогда эти приколы художник создавал не зря! Все для вас! Все для вашего отличного настроения, ведь люди любят улыбчивых людей, которые несут позитив и радость окружающим!