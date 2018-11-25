Забавные кадры из жизни, сделанные в нужный момент

Очень смешные кадры, которые люди сумели сделать в самый подходящий момент.

У каждого из нас есть телефон и у 99% в нём имеется камера. И конечно глупо не пользоваться её. Селфи это конечно прикольно, но куда более ценными являются снимки, сделанные в нужный момент. Убедитесь в этом сами.

Милое семейное фото

За секунду до падения

"Мой друг впервые был в Шанхае и пробовал китайские пельмени"

А обед по расписанию

"Нафига мне ваша картошка, мне коробочка нужна"

Этот мальчик решил проверить силу гравитации

Идеальный снимок дельфина

А потом её телефон встретился с асфальтом

Когда шлем не помогает вообще

Во время полётов на самолёте вы испытываете такую жажду, что готовы облить себя водой с ног до головы

Этот парень поучил теннисный трофей. Точнее, получил от него

Бейсбол это весело

Игрок потерял свой шлем и теперь похоже, что играет невидимый член команды

"Встреча моего племянника и бизона"

Сочный укус

Пёся явно не ожидала такого поворота событий

У них там своя атмосфера

"Кажется кто-то забыл научить моего брата есть лапшу"

Летающая собака!

"Показать, как я радуюсь осени? Да пожалуйста!"

Вы всё ещё думаете, что кошки милые животные?

Он почти стал первым президентом, которого попробовал морской лев

Он решил помочь мальчику поймать мяч. Помог

Морские свинки такие хищные!

Отлично покатались

Парень, за что ты так с котейкой?