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Улыбка до ушей: забавные кадры, на которые нужно взглянуть дважды
Когда смотришь на такие фотографии, сначала не можешь поверить своим глазам, ведь здесь все не так, как кажется. На такие снимки нужно обязательно взглянуть дважды, чтобы заметить все скрытые детали, которые с первого взгляда не всегда можно увидеть. Необычный ракурс и правильно пойманный момент - вот залог успеха при создании таких фото.
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