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Забавные домашние любимцы, которые сделают ваш день чуточку приятней

Смотрите фото (26)
Забавные домашние любимцы, которые сделают ваш день чуточку приятней
12:31 Пн, 26 Ноябрь 2018 Телеграф 4tololo.ru Фото: pixabay.com

Милые домашние любимцы

Осенью так хочется тепла и уюта, но мрачная погода не оставляет нам другого выбора, чем загрустить. Но мы призываем вас не поддаваться печали, а напротив веселеть себя всеми возможными способами. Именно поэтому мы спешим к вам на помощь с фотографиями очаровательных животных, которые точно сделают ваш день лучше.

Эта киска выбирает миску (но только в качестве постели)

Три бесконечных очарования

Так выглядит чихающий кот

Её сердце находится в нужном месте

Кто сказал, что питбули страшные?

"Моя жена только что отправила мне эту фотографию без какой-либо подписи. Кажется, у нас появилась собака"

"Вас угостить коктейлем? Как часто вы здесь бываете?"

Как думаете, чья это очаровательно пушистая попка? Это птенец фламинго!

"Гас вырос, но он всё ещё считает себя маленьким"

"В первый раз в своей жизни, в 48 лет, мой папа завёл кошку. Встречайте Самсона"

Маленькая водяная колбаска опирается на корягу

Это японская енотовидная собака по кличке Тану. И он красавчик!

"Мой папа и его кошка смотрят Youtube"

Новогодняя киска

"Тихо-тихо, я только учусь водить!"

Этого пёсика зовут Соба и он прелесть

"Кошки узнали, что у нас появился малыш"

"Наш котейка только что получил свой новый наряд"

"Как можно её не любить?"

"Привет мир! Я прелесть, не правда ли?"

"Он отказывается уходить"

"Я никак не мог найти свою таксу. А потом увидел это"

Просто сгусток очарования

"Нам два Хэппи Мил, пожалуйста"

"Ларри — особый мальчик"

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Животные, Милые животные, Курьезы, Домашние любимцы, Любимцы.
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