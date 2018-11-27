Невозможно сдержать смех: забавная подборка безнадежно запоротых свадебных снимков

Даже удачные свадебные снимки - душераздирающее зрелище. Что уж говорить о том, когда кадр портят злой умысел или высшие силы провидения!

Женщины относятся к свадьбам серьезно. В отличие от мужчин, пробегающих мимо животных, детей и… других женщин. В принципе, мы не очень понимаем, зачем нужны свадебные фото — это все равно что снимать собственную казнь. Неужели это потом приятно смотреть? На эти собранные всем Интернетом снимки невозможно смотреть без содрогания, но по крайней мере вышло смешно. То есть они как фильм "Горько!".

А сзади пастор устроился… или расстроился?

У каждого велосипедиста есть звездный час

Демоническая ухмылка скрыта и очень опасна

Остановитесь, безумцы!

Сразу видно невесту из хорошего коллектива

Это вы еще не видели, что я делаю, когда камеры нет!

Больше Гарри Поттера не приглашаем!

Я не животное, я живот!

Кому-то слишком горько

Поняли, кто следующей невестой будет?!

Аромат секса разносило ветром по округе

Ты хотела акробатов? Денег хватило на одного

Свадьба не повод отменять привычные дела

Вы еще не видели, что случилось с тамадой, он был в красном…

Сестра невесты, кто же еще!

Видишь жениха? Нет. А он есть!

Лучшая позиция

Купидон бросил лук и прыгал от счастья

Мне с вами не по пути!

Случайно раскрыт секрет местной пышной растительности

У кого-то каждая ночь брачная, да и день даром не проходит

Пусть думают, что я тоже пьяный, как взрослые

Ух ты, а можно я тоже потом!?

Так, дядюшку Штутгельхраймера больше не приглашаем

Мы же просили младшего брата в фотошопе замазать!

Пока не включат "Владимирский централ", я отсюда не уйду!

Не зря же я перед зеркалом три часа марафет наводила!

И здесь не уединиться, поднимемся еще на километр

Не пущу, ты моя!

Хотите целоваться как они? Записывайтесь на мои курсы. Молодоженам скидка!