Смейтесь громче: забавные повара, которые умеют развеселить всех на кухне

Уморительные провалы на кухне от горе-кулинаров. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Универсальная фраза, которая подходит практически ко всем жизненным ситуациям, в которых все пошло не так, как было задумано изначально. Вот и у наших героев кулинарные шедевры не удались…