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Четверг, 29.11.2018
Нафтогаз может отказать Газпрому в транзите газа
Нафтогаз может отказать Газпрому в транзите газа
Итоги 28 ноября: Военное положение, Россия наращивает силы и выборы в Грузии
Итоги 28 ноября: Военное положение и выборы в Грузии
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Ученые обнаружили странную постройку в Антарктиде
Ученые обнаружили странную постройку в Антарктиде

Прикольные детали, которых вы не заметите

Прикольные детали, которых вы не заметите
11:03 Сегодня Телеграф trinixy.ru Фото: trinixy.ru

Некоторые фотографии становятся гораздо интереснее, если к ним присмотреться более внимательно.

Давайте посмотрим на подборку таких снимков в продолжении поста, приблизив которые, вы замечаете гораздо больше забавных деталей.

Иллюзия очень длинных ресниц

Спорт - это боль!

Почувствуй себя героем фильма о Чаки

Макс Ферстаппен, гонщик из Нидерландов, показывает фанатке, как в действительности выглядит флаг его страны.

Футболка с собакой? Хотя, погодите...

Уставшие покрышки по дороге домой. "Устали"

Дельный отзыв

Прокатил подружку с ветерком

Когда у пилота хорошее чувство юмора

"Что вас пугает? Люди" - увидел такую надпись в школе

Когда на заднем плане всегда найдется человек, испортивший снимок

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Хотел Fiat Panda, а получил совсем не то

Сдам квартиру с сюрпризом

Брызговики своими руками

Появление щенка в доме не все восприняли с радостью

Секрет мужской уверенности: "Обожаю уверенность, которую мне придает макияж"

Даже у этого пса есть свой личный водитель. А у тебя?

Никакой бесовщины в этом офисе

Старая школа...

Вот ваша сдача!

Хотелось бы верить, что это не его пароль

До этого момента у нас было иное представление о лифтах

Фотография мошенника, который устанавливал скиммер на банкомат. Секрет его маскировки - очки, с линзами, увеличивающими в 10 раз.

Технологии в глубинке

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Улыбка, Смех, Настроение, Юмор, Позитив.
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