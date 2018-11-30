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Пятница, 30.11.2018
Пятиминутка смеха: подборка курьезов и казусов из жизни людей и животных
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Пятиминутка смеха: подборка курьезов и казусов из жизни людей и животных

Позитивные эмоции очень важны для человека, поэтому регулярно необходимо пополнять хорошее настроение фото-подборкой. Ежедневные порции смеха позволяют увеличить продолжительность жизни на целых восемь лет. Вы замечали, что веселые и улыбчивые люди гораздо реже болеют и легко выздоравливают? Смех, подобно закаливанию организма, тренирует всю иммунную систему. Поэтому люди, которые любят посмеяться, выглядят намного моложе своих одногодок. Но на этом положительные качества смехотерапии не заканчиваются. С помощью смеха можно уменьшить боль, которая возникла на любом участке тела. Поэтому вместо обезболивающего средства лучше посмейтесь на здоровье. Смех также поможет пожилым людям, и не только, уменьшить давление.
zefirka.net
Фото: zefirka.net
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