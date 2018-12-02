Курьезные снимки, которые здесь, чтобы спасти вас от осенней хандры

Их обаяние и харизма способны творить с людьми чудеса. Например, спасать от плохого настроения. Нужно только посмотреть на них и на дуще теплее становится. Ощущения даже лучше, чем после горячего шоколада в студеную пору.