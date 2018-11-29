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Пятница, 30.11.2018
Улыбка до ушей: забавные родители и их дети в царстве животных
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Улыбка до ушей: забавные родители и их дети в царстве животных

Мамы бывают разные: пушистые, гладкие, колючие, с рогами и без, большие и маленькие, с плавниками, клювом или с хвостом. Но всех этих мам объединяет одно качество — они очень сильно любят своих детенышей и всегда будут их оберегать. Да и как можно не любить таких милашек!? Предлагаем вам посмотреть подборку из 22 милейших фотографий из мира животных:
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Животные, Родители, Настроение, Юмор, Фото, Снимки, Курьез, Веселье, Детеныши, Прикол.
22:45 Чт, 29 Ноябрь 2018 Телеграф
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