Уморительные дети, которые вас развеселят Дети – это наиболее искрение люди во всем мире. И только они могут быть по-настоящему счастливыми. Смешные фото детей заставляют даже самых расстроенных людей улыбаться. Маленьким быть хорошо. Только подумайте, в таком возрасте не существует проблем. Нет они, конечно, есть. Но до глобальных масштабов им очень далеко.