Делаю, что хочу: эти люди смешат остальных своим забавными действиями

Правила существуют для того, чтобы их нарушали. Эти люди живут по своим правилам, игнорируя общепринятые нормы, вызывая улыбку, смех или недоумение окружающих. Они делают, что хотят.