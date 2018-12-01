Юморные мужчины с котами, которых представляют все независимые женщины

Несмотря на то, что сильные и независимые женщины налево и направо утверждают, что они и сами могут со всем справиться, каждая из них конечно же мечтает о мужике. Эти альфа-самцы имеют все шансы покорить сердца таких дам.