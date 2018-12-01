Забавные животные, которым плевать, что о них подумают люди

Эти животные уж точно не будут делать то, что им прикажут.

Животные очень похожи на людей. Им также как и нам бывает пофиг. Не верите? Тогда проверьте это сами!

Этому псу плевать, что он сидит в клетке, он может расслабиться даже там

Этот кот вообще знает, как нужно спать? А то кажется, будто он сломался

Этой уточке пофиг, что она сидит в луже посреди дороги

Зато у неё есть лодка

Владельцы этого кота должны быть очень внимательными перед стиркой

Ему на всё пофиг и он счастлив

Кот-органайзер

Этого оленя ничто не может вывести из равновесия

Один очень наглый, а другому просто всё равно

Кажется, что ему немного неудобно. Но выражение его мордашки говорит об обратном

Этой наглой морде плевать, что он разрушил инсталляцию

Крокодилы? Да вообще пофиг

Этот кот решил оставить свой след

"Как это мне нельзя сидеть в этом кресле?"

Утка, которая ходит там, где ей вздумается

"Хозяйка, ты собирала пазл? Да мне пофиг"

Когда заснул с мячиком в пасти

Вот это камуфляж!

Неудобно спать на потолке? А вы так пробовали?

"Я хомяк, сплю как хочу"

Посмотрите на его морду, ему ж вообще плевать

Нашёл удобное местечко

"Заведи собаку, говорили они, будет весело, говорили они"

Просто он уверен в своей безопасности

Эта собака не собирается учиться плавать