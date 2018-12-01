Забавные кадры, которые были сделаны в самый подходящий момент

Если у вас есть фотоаппарат, тогда делайте снимки каждую минуту, ведь можно получить весьма забавные кадры.

Вы когда-нибудь делали фотографию в нужный момент? Вот не раньше и не позже, а ровно в тот момент, когда получается самое интересное и живое фото. Если да, то вы знаете что такой снимок можно получиться один или несколько раз в жизни. Не надо фотографировать всё вокруг, чтобы сделать такой снимок, ведь посмотреть на них можно прямо здесь!

За мгновение до подмоченной репутации

Подскользнувшийся олень, чей позор увидели миллионы человек

Вот почему не стоит есть мороженное перед петухом

Футболь

Буквально готов идти по головам

Не стоит шутить с раками

Обратите внимание на девочку, она всё ещё улыбается

Ангельский колибри

Всем привет

Волейболь

Парень хотел сделать селфи, как вдруг на его селфи-палку сел новозеландский горный попугай кеа

Уточку занесло на повороте

Прощай, банан

Кажется, всё пошло не так, как планировалось

Самое эпичное сочетание тюленя и осьминога из всех возможных

Внезапная пивная маска для волос

Сова закашлялась

Махнул на все рукой

Интересная встреча. Неужели птица съест пчелу?

Дженга упала, но ещё не рассыпалась

Не кормите птиц, они сами прекрасно кормятся

Кажется эта сова забыла, что у неё есть крылья