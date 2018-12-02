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Забавные снимки грязных вещей, которые отмыли

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Забавные снимки грязных вещей, которые отмыли
10:59 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Многие пользователи делятся удовлетворяющими фотографиями очень грязных вещей до и после очистки, и это настоящее удовольствие.

Все любят разбрасывать вещи и пачкать всё вокруг, но никто не любит потом убирать всё это. Наверное поэтому уборку можно внести в список самых нежеланных и тяжёлых занятий из всех. Тем не менее у уборки имеется один огромный плюс — результат. Потому как после хорошей работы всегда приятно взглянуть на полученную красоту.

Прачечная до и после уборки

Как сильно может измениться комната после уборки

Эти ступеньки уже и забыли, когда их мыли в последний раз

Вот почему сортировка и организация пространства — это очень важно

Мойка высокого давления может творить действительно волшебные вещи, и вот тому доказательство

-100 к угнетению

Простая уборка на кухне, а какой результат

Да ладно? Он не был изначально черным?

А это точно одна и та же комната?

Впервые помыли дорожку за 5 лет

Казалось, что стол не спасти, но тут пришла на помощь мойка высокого давления

Реставрация запредельного уровня

За такую ручку и браться приятно

Кто бы мог подумать, что эту ванну ещё можно было спасти

Наверное, этот топор не был таким чистым даже в день, когда его выковали

Новая жизнь старого стула

Найдите 10 отличий

А вот и кот нашёлся

Лучше не знать, что здесь происходило

"Жена почистила ручки старых шкафов из нашего подвала"

Фритюрницы Макдоналдса до и после чистки

"Не понимал насколько грязные наши качели до тех пор, пока жена не попросила меня её почистить. Это не зелёная краска, это просто слой грязи"

Домик у озера до и после того, как его отмыли

Отмыли от водорослей

"Эту церковь в Детроите не мыли с тех пор, как её построили 134 года назад. Всегда думал, что она построена из чёрного камня"

Дорожка до и после очистки

Детская игровая площадка до и после того, как её отмыли. Потрясающая разница!

"Мой двоюродный брат не расстаётся с мойкой высокого давления. Недавно он опубликовал это"

"Вчера почистил причал с помощью мойки высокого давления. Не прикасался к ней больше 15 лет. Не могу поверить в полученную разницу (собачка в бонус)"

Ну очень удовлетворяющий результат

"Очистил ковёр, и на нём появились треугольники"

Люди не могут жить и не мусорить, это лежит в нашей природе. Кто-то больше, кто-то меньше, но мусорят все. Больше самого мусора людей раздражает только его уборка, потому как знаете, никто не любит убираться. И чем дольше не убираешься, тем больше угнетает осознание будущего возмездия.

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Уборка, Смех, Юмор, Позитив, Курьезы, Грязные вещи.
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