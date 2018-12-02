Забавные снимки грязных вещей, которые отмыли

Все любят разбрасывать вещи и пачкать всё вокруг, но никто не любит потом убирать всё это. Наверное поэтому уборку можно внести в список самых нежеланных и тяжёлых занятий из всех. Тем не менее у уборки имеется один огромный плюс — результат. Потому как после хорошей работы всегда приятно взглянуть на полученную красоту.
Прачечная до и после уборки
Как сильно может измениться комната после уборки
Эти ступеньки уже и забыли, когда их мыли в последний раз
Вот почему сортировка и организация пространства — это очень важно
Мойка высокого давления может творить действительно волшебные вещи, и вот тому доказательство
-100 к угнетению
Простая уборка на кухне, а какой результат
Да ладно? Он не был изначально черным?
А это точно одна и та же комната?
Впервые помыли дорожку за 5 лет
Казалось, что стол не спасти, но тут пришла на помощь мойка высокого давления
Реставрация запредельного уровня
За такую ручку и браться приятно
Кто бы мог подумать, что эту ванну ещё можно было спасти
Наверное, этот топор не был таким чистым даже в день, когда его выковали
Новая жизнь старого стула
Найдите 10 отличий
А вот и кот нашёлся
Лучше не знать, что здесь происходило
"Жена почистила ручки старых шкафов из нашего подвала"
Фритюрницы Макдоналдса до и после чистки
"Не понимал насколько грязные наши качели до тех пор, пока жена не попросила меня её почистить. Это не зелёная краска, это просто слой грязи"
Домик у озера до и после того, как его отмыли
Отмыли от водорослей
"Эту церковь в Детроите не мыли с тех пор, как её построили 134 года назад. Всегда думал, что она построена из чёрного камня"
Дорожка до и после очистки
Детская игровая площадка до и после того, как её отмыли. Потрясающая разница!
"Мой двоюродный брат не расстаётся с мойкой высокого давления. Недавно он опубликовал это"
"Вчера почистил причал с помощью мойки высокого давления. Не прикасался к ней больше 15 лет. Не могу поверить в полученную разницу (собачка в бонус)"
Ну очень удовлетворяющий результат
"Очистил ковёр, и на нём появились треугольники"
Люди не могут жить и не мусорить, это лежит в нашей природе. Кто-то больше, кто-то меньше, но мусорят все. Больше самого мусора людей раздражает только его уборка, потому как знаете, никто не любит убираться. И чем дольше не убираешься, тем больше угнетает осознание будущего возмездия.