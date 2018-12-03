Забавные кошки, у которых своя логика и они делают, что хотят

Смешные коты, которые имеют свою логику.

Когда речь заходит о кошках, люди всегда говорят только о том, какими хитрыми, умными и грациозными они могут быть. Но мы забываем, что они, как и мы, по своей же вине запросто могут попадать в глупые ситуации. И когда это происходит, от кошачьей грации не остаётся и следа. Когда они выходят из амплуа изящного охотника или милого красавца, чаще всего мы видим их комичные образы. Не волнуйтесь, все эти коты в жизни просто прекрасны и пострадали они не больше, чем их слегка задетое эго.

Оставил костюм на полу

Он возмущается, потому что думает, что его закрыли

Некоторые кошки приносят своим хозяевам птиц или мышей. Оливер приносит мне чайные пакетики

Вопрос не в том, что он там делает, а что делает кусок ветчины на нём

Сбой системы

Ларри снова застрял в рулоне клейкой ленты

Правильный перекус

Мой кот не оставляет попыток вынести метлу для пыли. К счастью, он никогда не уходит далеко

Мой кот пожирает металлические стулья

Неустановленная москитная сетка для дверей. Мой кот думает, что я перенёс дверь

Мой кот — идиот, но он восхитителен

Я услышал, как мой кот кричит в ванной. Захожу и вижу это

Чтобы попить воды, мой кот залезает под стол для телевизора и макает лапу в миску

Я знаю, что коты любят спать в странных позах, но эта, наверное, самая смешная

Пластмассовый совок, вероятно, круче качественной лежанки за $25

Сам залез и конечно же застрял

У-удобство

Мой друг нашёл своего кота в ванной

Кошка моего друга засунула голову в вазу, застряла, напугалась и разбила её. В итоге осталась вот с этим