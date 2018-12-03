Курьезные доказательства того, что дизайнеры имеют хорошее чувство юмора

Быть дизайнером совсем не просто. Нужно постоянно что-то придумывать, да не просто так, а чтобы вещи, которые ты создаешь, могли бы кому-нибудь пригодиться. Да, большинство дизайнеров знают толк в своём деле и не попадают впросак со своими идеями, но порой они делают нелепые и смешные вещи, над которыми просто невозможно не смеяться. Хотя, некоторым они могут показаться полезными, и они захотят их приобрести.
Шлёпанцы в виде рыб
Купальник для тех, кто хочет показать свой внутренний мир
Детская бутылочка для тех родителей, которые хотят шокировать окружающих
Просто плюшевые тихоходки
Воск для усов с запахом бекона
А также трусы с тем же запахом
Кормушка для белок в виде головы лошади
Носки с Дональдом Трампом, которому даже можно укладывать волосы
Лампа-курица, которая уж точно не понравится зоозащитникам
Надувной матрас в виде гроба для тех, у кого летняя депрессия
Самурайские доспехи для котеек
Свитеры для квадрокоптеров. А что, им тоже может быть холодно
Вещи от McDonald’s. I'm loving it
Украшения для тех, кто любит покушать
Обувь, которая идеально подойдёт именно вам
Для тех, кто любит проводить время в туалете с пользой
Если вам нравится как выглядят чучела животных, но вы не хотите причинять им вред
Туфли-голуби
Галстук-зонтик для тех, кто готов ко всему
Чайник для тех, к кому приходит много гостей
Кепка для тех, у кого нет волос, но очень хочется
Подушка для тех, кто очень любит хлебушек