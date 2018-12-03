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Курьезные доказательства того, что дизайнеры имеют хорошее чувство юмора

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Курьезные доказательства того, что дизайнеры имеют хорошее чувство юмора
09:15 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Забавные дизайнерские решения, которые чем хуже они есть, тем лучше.

Быть дизайнером совсем не просто. Нужно постоянно что-то придумывать, да не просто так, а чтобы вещи, которые ты создаешь, могли бы кому-нибудь пригодиться. Да, большинство дизайнеров знают толк в своём деле и не попадают впросак со своими идеями, но порой они делают нелепые и смешные вещи, над которыми просто невозможно не смеяться. Хотя, некоторым они могут показаться полезными, и они захотят их приобрести.

Шлёпанцы в виде рыб

Купальник для тех, кто хочет показать свой внутренний мир

Детская бутылочка для тех родителей, которые хотят шокировать окружающих

Просто плюшевые тихоходки

Воск для усов с запахом бекона

А также трусы с тем же запахом

Кормушка для белок в виде головы лошади

Носки с Дональдом Трампом, которому даже можно укладывать волосы

Лампа-курица, которая уж точно не понравится зоозащитникам

Надувной матрас в виде гроба для тех, у кого летняя депрессия

Самурайские доспехи для котеек

Свитеры для квадрокоптеров. А что, им тоже может быть холодно

Вещи от McDonald’s. I'm loving it

Украшения для тех, кто любит покушать

Обувь, которая идеально подойдёт именно вам

Для тех, кто любит проводить время в туалете с пользой

Если вам нравится как выглядят чучела животных, но вы не хотите причинять им вред

Туфли-голуби

Галстук-зонтик для тех, кто готов ко всему

Чайник для тех, к кому приходит много гостей

Кепка для тех, у кого нет волос, но очень хочется

Подушка для тех, кто очень любит хлебушек

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Улыбка, Смех, Настроение, Юмор, Позитив, Дизайн, Веселье, Курьезы, Приколы, Дизайнерские решения.
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