Казусные ситуации, от которых хочется сойти с ума

Эти явления наверняка знакомы каждому и вряд ли оставляют хоть кого-то их своих свидетелей равнодушным. После просмотра этих фото у вас может начаться нервный тик. Нарушение правил парковки, строительные фейлы, странные дизайнерские решения, неправильная упаковка товаров и многое другое. От этой подборки станет и грустно и смешно одновременно.