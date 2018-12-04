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Казусные ситуации, от которых хочется сойти с ума
Эти явления наверняка знакомы каждому и вряд ли оставляют хоть кого-то их своих свидетелей равнодушным. После просмотра этих фото у вас может начаться нервный тик. Нарушение правил парковки, строительные фейлы, странные дизайнерские решения, неправильная упаковка товаров и многое другое. От этой подборки станет и грустно и смешно одновременно.
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